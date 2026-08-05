Компанию уличили в занижении таможенных платежей в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке Арбитражный суд встал на сторону таможни в споре с компанией-импортером продуктов питания. За предоставление поддельных документов и занижение пошлин предприятие обязали выплатить долг в размере более девяти миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Компания ввезла в страну продукты питания различных производителей от иностранного экспортера. Во время проверки таможенники обнаружили, что цены в документах при декларировании отличаются от реальных. Зарубежная компания-партнер подтвердила в письме, что не создавала те счета, которые импортер предоставил на таможне.

Проверка показала, что компания использовала недостоверные сведения, чтобы занизить размер таможенных пошлин. Установив этот факт, надзорный орган обратился с иском в Арбитражный суд.

«Изучив материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости поддержать требования Владивостокской таможни в полном объеме», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

С импортера принудительно взыскали задолженность по уплате таможенных платежей и пени на сумму более 9,4 миллиона рублей.

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