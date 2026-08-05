54 миллиона мальков лосося выпустили в реки Приморья Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье за первое полугодие 2026 года выпустили 54 миллиона мальков тихоокеанского лосося. Работы по восстановлению запасов морских биоресурсов продолжаются при поддержке регионального министерства лесного хозяйства. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Помимо мальков лосося, в прибрежные акватории выпустили 10,74 миллиона молодых приморских гребешков, более шести тысяч особей дальневосточного трепанга и свыше 54 тысяч проростков ламинарии.

«В реки региона за шесть месяцев выпустили порядка 54 миллионов мальков тихоокеанского лосося. По расчетам специалистов, это обеспечит возврат более тысячи тонн рыбы в период с 2028 по 2030 годы», – рассказала начальник управления рыбохозяйственного комплекса Мария Ан.

Работы по восстановлению природных запасов ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Поддержка аквакультуры остается одним из приоритетных направлений развития рыбохозяйственного комплекса Приморья.

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