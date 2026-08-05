Шкуру амурского тигра нашли на берегу реки в Приморье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье полиция Дальнереченска открыла уголовное дело после убийства амурского тигра. Шкуру краснокнижного животного обнаружили на берегу реки Малая Уссурка возле села Каменушка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели территорию, изъяли шкуру тигра и направили ее на специальную экспертизу. Сейчас правоохранители разыскивают браконьеров, которые убили хищника.

«Дознавателем заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности преступников. За убийство особо ценного животного браконьерам грозит серьезное наказание. Расследование уголовного дела продолжается.

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