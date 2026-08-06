Парень без прав сбил 13-летнего школьника на обочине дороги на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 18-летний водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика. Ребенок стоял на обочине дороги. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло накануне вечером в селе Мильково. Молодой человек за рулем Honda Airwave совершил наезд на школьника. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где медики оказали ему помощь. Обстоятельствами аварии с участием несовершеннолетнего заинтересовались в надзорном ведомстве.

«Прокуратура проконтролирует результаты проверки, проводимой сотрудниками Госавтоинспекции», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике детского травматизма на дорогах региона. Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными и снижать скорость вблизи жилых зон и обочин, где могут находиться дети.

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