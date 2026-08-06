Олег Кожемяко рассказал о ситуации с подтоплениями в Спасске-Дальнем Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Жителям Спасска-Дальнего помогают ликвидировать последствия сильных дождей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил ход работ в пострадавшем городе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На подтопленных территориях продолжается откачка воды из дворов и просушка подвалов. Одновременно с этим административные комиссии уже начали оценивать ущерб, нанесенный имуществу людей. Олег Кожемяко вместе с главой Спасска-Дальнего Олегом Митрофановым пообщался с жителями самых низменных улиц города.

«Люди говорят, что в этом году вода даже в пик осадков не поднималась так высоко, как в прошлые годы», – рассказал Олег Кожемяко.

Чтобы окончательно решить проблему подтопления этих районов, губернатор поручил направить в Спасск-Дальний отдельную группу специалистов по гидрологии. Они разработают план защиты низин от воды в будущем.

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