Односельчане попались на незаконном обороте огнестрельного оружия на Чукотке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке полиция раскрыла схему незаконного оборота оружия. Двое односельчан придумали историю об утоплении карабина, чтобы скрыть его продажу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Осенью 2025 года в селе Марково 57-летний местный житель рассказал участковому, что уронил свой карабин в реку, и оружие якобы утонуло. Однако весной 2026 года при проверке другого сообщения этот самый карабин нашли в хозяйственной постройке у 33-летнего жителя села. Изначально мужчина утверждал, что просто выловил чужое оружие из реки.

В ходе следствия обман вскрылся: владелец продал карабин односельчанину за 100 тысяч рублей, зная, что у покупателя нет разрешения. Чтобы скрыть преступление, мужчины и придумали легенду с рекой.

«Оба мужчины допрошены и дали признательные показания», – рассказали в УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Сейчас материалы дела в отношении покупателя направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Расследование в отношении продавца продолжается.

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