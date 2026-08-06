Заброшенное трехэтажное здание загорелось в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Большом Камне спасатели потушили пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании. Происшествие обошлось без пострадавших. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пожар произошел вечером 4 августа на улице Дзержинского. Сообщение о возгорании в пустующем строении поступило на пульт дежурного. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов и были на месте происшествия через восемь минут. Пламя охватило одно из помещений на третьем этаже и перекинулось на кровлю здания. Спасатели оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали огонь.

«В результате пожара здание повреждено огнем на площади около 160 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В настоящее время дознаватели ведомства проводят проверку по факту пожара. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания в заброшенном здании.

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