Прокуратура заставила управляющую компанию починить лифты во Владивостоке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать сломанные лифты в 20-этажном доме на Леонова. Оборудование долгое время не работало и представляло угрозу для жителей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поводом для проверки надзорного ведомства стали жалобы местных жителей в социальных сетях. Специалисты экспертного учреждения осмотрели лифты и нашли серьезные дефекты. Использовать такое оборудование было небезопасно для жизни и здоровья людей.

Прокуроры внесли представления об устранении нарушений управляющей компании и организации, отвечающей за обслуживание лифтов. Кроме того, на виновных должностных лиц завели административные дела за нарушение требований безопасности.

«В результате принятых надзорным ведомством мер управляющей организацией проведены необходимые ремонтные работы. Жилищные права граждан восстановлены», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас оборудование в 20-этажном доме работает в штатном режиме.

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