Нового начальника Пограничного управления ФСБ назначили на Сахалине Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Сахалине назначили нового начальника Пограничного управления ФСБ по региону. Ведомство возглавил кавалер ордена Мужества Сергей Махорин. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Официальное представление нового руководителя состоялось во время встречи с губернатором Валерием Лимаренко. Кандидатуру Сергея Махорина представил представитель центрального аппарата Пограничной службы ФСБ России Олег Гайденко. На встрече они обсудили важность охраны государственной границы. Глава региона отметил особое геополитическое положение области, из-за которого безопасность морской акватории требует максимальной ответственности от ведомства.

«Уверен, что опыт и профессионализм Сергея Александровича, а также поддержка со стороны центрального аппарата помогут укрепить охрану государственной границы», – рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Сергей Махорин уже приступил к своим профессиональным обязанностям в регионе.

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