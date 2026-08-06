Унесло сильным течением: спасатели МЧС вытащили 10-летнюю девочку из реки в Приморье

Девочку унесло сильным течением реки во время купания в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнегорске спасатели помогли 10-летней девочке. Во время купания в реке Рудная ребенка унесло сильным течением на крутой берег. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел днем в районе микрорайона Горбуша. Школьница купалась в реке, но не справилась с сильным потоком воды. Течение вынесло ее на противоположный обрывистый берег. Девочка не смогла переправиться обратно самостоятельно, поэтому очевидцы обратились за помощью в экстренные службы. На место происшествия сразу отправились спасатели. Специалисты МЧС подняли ребенка на берег.

«Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства подняли ребенка на берег и передали полицейским. Медицинская помощь не потребовалась», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели напоминают родителям, что оставлять детей без присмотра у воды опасно. Купаться следует только в специально разрешенных местах.

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