Фермер вернул крупный долг за сельскохозяйственную технику в Приморье Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье фермер выплатил долг за сельскохозяйственную технику. Мужчина отдал продавцу более 420 тысяч рублей только после того, как судебные приставы наложили запрет на его автоприцепы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава агрофирмы из Дальнереченска купил сельскохозяйственную технику, но не оплатил ее полностью. Некоторое время продавец ждал расчета, но в итоге обратился в суд. Судья встал на сторону истца, однако добровольно фермер деньги не вернул.

За дело взялись приставы. Специалисты вынесли постановление о взыскании денег с банковских счетов должника и временно запретили ему выезд за границу. Но самой эффективной мерой оказался запрет регистрационных действий на два автоприцепа фермера.

«Мужчина полностью расплатился с долгами. Исполнительное производство окончено», – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю.

Сейчас права взыскателя полностью восстановлены. Продавец получил все свои деньги.

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