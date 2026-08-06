Мужчину осудят за гибель родной сестры на Чукотке Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке осудят 33-летнего жителя села Канчалан за гибель родной сестры. Пьяный мужчина ударил ее в лицо, отчего та упала и получила смертельные травмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла в мае 2026 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и поругался со своей сестрой. Во время ссоры он нанес ей один удар кулаком в лицо, отчего потерпевшая упала на пол. От полученных травм головного мозга женщина скончалась спустя два дня. Обвиняемый признал свою вину в гибели сестры и раскаялся.

«Уголовное дело направлено в Анадырский районный суд для рассмотрения по существу», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение. Местный житель ответит перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

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