Новый закон против мошенников вступил в силу: что изменится для россиян с 6 августа

Новый закон против мошенников начал действовать в России Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России вступил в силу новый закон о защите от кибермошенников. Документ вводит жесткие нормы для банков, операторов связи, маркетплейсов и государственных органов. Теперь именно они будут компенсировать людям потери, если допустят утечку персональных данных. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщает «Российская газета», нововведения обязывают кредитные организации тщательно проверять все операции. При снятии наличных через банкомат банк должен на 48 часов ограничить выдачу суммы свыше 50 тысяч рублей в сутки, если заподозрит мошенничество. Кроме того, с согласия клиента банки начнут проверять его телефон на наличие вредоносных программ.

Операторы связи теперь будут выводить на экран смартфона наименование звонящей организации. А сами россияне через «Госуслуги» смогут установить самозапрет на новые услуги связи. За продажу сим-карт иностранцам с ложными данными или без идентификатора телефона ввели уголовную ответственность.

«Современный этап развития российского законодательства характеризуется существенным усилением контроля в цифровой сфере, ужесточением ответственности за посягательства на частную жизнь», – рассказал адвокат Никита Навасардов.

Если хищение денег все же произойдет, ответственность за ущерб будет нести та сторона, которая не выполнила новые требования безопасности.

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