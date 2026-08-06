Мужчина без одежды пытался ворваться в популярный ресторан во Владивостоке Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке практически полностью раздетый мужчина пытался ворваться в популярный ресторан на Океанском проспекте. Получив отказ, он устроил скандал и начал бросаться под автомобили. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поздно вечером сотрудники заведения нажали тревожную кнопку из-за неадекватного поведения неизвестного. По словам персонала, раздетый мужчина пытался зайти внутрь, но его попросили выйти. В ответ он начал шуметь, а затем выбежал на улицу и стал кидаться под проезжающие мимо машины.

На место происшествия приехал наряд Росгвардии. Силовики пресекли опасное поведение дебошира и вызвали бригаду скорой помощи. Во время ожидания медиков он неоднократно пытался напасть на правоохранителей.

«Росгвардейцы передали задержанного специалистам для дальнейшего разбирательства», – рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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