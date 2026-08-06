Пособника мошенников заставят вернуть 600 тысяч рублей жительнице Приморья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке суд обязал дроппера вернуть 78-летней женщине более 600 тысяч рублей. Она стала жертвой телефонных мошенников и перевела им свои деньги. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В октябре 2024 года мошенники позвонили пожилой женщине и под предлогом выплаты пенсионных начислений убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». В ходе расследования выяснилось, что похищенные средства в размере 480 тысяч рублей поступили на счет дроппера из Находки. Прокурор Первомайского района обратился в суд с иском, чтобы вернуть пенсионерке деньги.

«Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав с дроппера более 600 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

В эту сумму вошло как неосновательное обогащение, так и проценты за пользование чужими деньгами. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле ведомства.

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