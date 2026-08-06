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НовостиОбщество6 августа 2026 4:45

Пособника мошенников заставят вернуть 600 тысяч рублей жительнице Приморья

Пожилая женщина перевела свои сбережения на чужой банковский счет
Алина ВЕСНИНА
Пособника мошенников заставят вернуть 600 тысяч рублей жительнице Приморья

Пособника мошенников заставят вернуть 600 тысяч рублей жительнице Приморья

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке суд обязал дроппера вернуть 78-летней женщине более 600 тысяч рублей. Она стала жертвой телефонных мошенников и перевела им свои деньги. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В октябре 2024 года мошенники позвонили пожилой женщине и под предлогом выплаты пенсионных начислений убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». В ходе расследования выяснилось, что похищенные средства в размере 480 тысяч рублей поступили на счет дроппера из Находки. Прокурор Первомайского района обратился в суд с иском, чтобы вернуть пенсионерке деньги.

«Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав с дроппера более 600 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

В эту сумму вошло как неосновательное обогащение, так и проценты за пользование чужими деньгами. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле ведомства.

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