Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шкотовском округе Приморья водитель легкового автомобиля спровоцировал массовую аварию. Из-за выезда седана на встречную полосу еще две машины вылетели с дороги в кювет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло на 41-м километре дороги Артем – Находка в районе поселка Смоляниново. Водитель Toyota Chaser выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки и врезался в Honda Airwave. От удара универсал съехал в кювет и перевернулся на крышу. Сам седан развернуло на дороге, где он столкнулся еще и с грузовиком Isuzu Elf, который после удара опрокинулся на бок. В результате тройной аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля Honda Airwave.

«Полицейскими проводится комплекс проверочных мероприятий, назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято решение», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекторы напоминают, что выезд на встречную полосу в запрещенных местах является одним из самых опасных нарушений ПДД.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.