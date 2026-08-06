Умеющая хрюкать рыба появилась в Приморском океанариуме

Умеющая хрюкать рыба появилась в Приморье Фото: Приморский океанариум

В Приморском океанариуме появился новый необычный обитатель. К коллекции присоединилась живописная лучеперая рыба – спинорог Пикассо. Свое название она получила из-за абстрактного узора, напоминающего картины в стиле кубизма. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Естественный ареал этой яркой рыбы охватывает рифовые отмели и лагуны от Сейшельских островов до Японии и Австралии. В природе спинорог предпочитает песчаные или каменистые участки дна с водорослями и кораллами. Помимо яркой внешности, у нового обитателя есть одна необычная защитная особенность.

«В случае опасности спинорог Пикассо может издавать хрюкающий звук», – рассказали в пресс-службе Приморского океанариума.

Сейчас новосел чувствует себя прекрасно на новом месте. Рыба уже адаптировалась к условиям аквариума и с удовольствием питается резаными креветками и морским гребешком.

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