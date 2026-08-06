Змея укусила 74-летнюю отдыхающую в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке врачи помогли 74-летней женщине после нападения змеи. Она укусила пенсионерку в лодыжку во время отдыха на острове Шкота. Родственники привезли пострадавшую в больницу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пациентка поступила в отделение токсикологии Владивостокской клинической больницы № 2. После укуса женщина начала жаловаться на снижение слуха и нечеткость зрения. По словам заведующего отделением острых отравлений Кирилла Коростылева, такие симптомы встречаются редко и говорят о системной реакции организма на яд.

Врачи оперативно провели дезинтоксикационную и противошоковую терапию. Медикам удалось купировать опасные неврологические симптомы.

«Состояние полностью стабилизировалось. Пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии», – рассказали в КГАУЗ ВКБ № 2.

Жителям края напоминают, что сезон змей продолжается. На природе нужно носить высокую обувь и внимательно смотреть под ноги. При укусе необходимо сразу ехать в больницу.

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