Около половины клещей оказались переносчиками инфекций в Приморье Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье с начала эпидемического сезона более семи тысяч человек пострадали от укусов клещей. Число обращений к врачам выросло на 12,2% по сравнению с прошлым годом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Люди сдают на экспресс-диагностику большинство снятых с себя клещей (74,5%). Результаты исследований показывают, что 42,2% кровососущих заражены инфекциями. Чаще всего специалисты находят возбудителей риккетсиоза и боррелиоза. Доля клещевого энцефалита составляет всего 0,3% от всех положительных проб.

«Напоминаем, отправляясь на природу, необходимо позаботиться о надлежащей одежде. На протяжении всей прогулки или отдыха одежда должна несколько раз обрабатываться специальными отпугивающими средствами», – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Также специалисты рекомендуют регулярно осматривать себя и питомцев после возвращения из леса.

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