Опасную подпорную стену восстановили во Владивостоке Фото: прокуратура Приморского края

Во Владивостоке после вмешательства прокуратуры провели капитальный ремонт подпорной стены. Аварийная конструкция возле дома № 13 на улице Монтажной представляла опасность для людей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее сотрудники надзорного ведомства выяснили, что стена находится в неудовлетворительном состоянии. Конструкция деформировалась и могла в любой момент разрушиться. Прокурор Первомайского района подал судебный иск, чтобы ответственные лица организовали техническое обследование опасного объекта. После этого специалисты провели капитальный ремонт сооружения, а также благоустроили территорию вокруг него.

«В настоящее время подпорная стена полностью восстановлена, угроза обрушения и опасность для жителей дома устранены», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас безопасности местных жителей ничего не угрожает.

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