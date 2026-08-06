Спасатели продолжают откачивать воду из частных дворов в Спасске-Дальнем Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Спасске-Дальнем сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия недавних сильных паводков. Спасатели оказывают адресную помощь населению и откачивают воду из подтопленных частных дворов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сегодня профильные специалисты работают на придомовых территориях в селе Спасское. С помощью мощного насосного оборудования пожарные расчеты убирают воду, которая скопилась на жилых участках после обильных осадков. До выездов к частным домам сотрудники ведомства откачивали воду из подтопленных учреждений и муниципальных зданий.

«Ранее они привлекались для откачки воды из приусадебных участков, подвалов шести социально-значимых объектов», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сотрудники экстренных служб планируют продолжать адресную помощь до полной нормализации обстановки на затопленных улицах муниципалитета.

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