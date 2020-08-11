11 Авг. 2020 2020-08-11T05:54:14+03:00

Когда в Приморье откроются детских сады, и как записать ребенка в дежурную группу?

Когда в Приморье откроются детских сады, и как записать ребенка в дежурную группу? 00:00 00:00

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 14 августа включительно. Одним из самых актуальных вопросов для многих жителей Владивостока остается - открытие детских садов, которое напрямую зависит от эпидемиологической обстановки в регионе. Спасением для работающих родителей являются дежурные группы. Наталья Викторовна Птахова отвечает на самые актуальные вопросы о дежурных группах и открытии дошкольных учреждений в Приморье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/795516" frameborder="0"></iframe> Когда в Приморье откроются детских сады, и как записать ребенка в дежурную группу?.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.