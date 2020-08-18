Алексей Буяков об истории создания Общества изучения Амурского края
Эфир 18 августа в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Алексей Буяков об истории создания Общества изучения Амурского края
Сегодня, 18 августа 2020 года, исполняется 175 лет с момента основания Русского географического общества. Это самая старая ныне действующая общественная организация России. Приморское краевое отделения Русского географического общества – Общество изучения Амурского края, было создано в 1884 году.
Об истории его создания, людях, его возглавлявших, сегодня и поговорим с председателем Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края Алексеем Буяковым.
Алексей Буяков об истории создания Общества изучения Амурского края.
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