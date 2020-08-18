2020-08-18T11:32:49+03:00
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Алексей САМУСЬКОВСергей ЛАНИН

Алексей Буяков об истории создания Общества изучения Амурского края

Алексей Буяков об истории создания Общества изучения Амурского краяАлексей Буяков об истории создания Общества изучения Амурского края

Эфир 18 августа в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Алексей Буяков об истории создания Общества изучения Амурского края

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Сегодня, 18 августа 2020 года, исполняется 175 лет с момента основания Русского географического общества. Это самая старая ныне действующая общественная организация России. Приморское краевое отделения Русского географического общества – Общество изучения Амурского края, было создано в 1884 году.

Об истории его создания, людях, его возглавлявших, сегодня и поговорим с председателем Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края Алексеем Буяковым.

Алексей Буяков об истории создания Общества изучения Амурского края.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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