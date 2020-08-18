18 Авг. 2020 2020-08-18T11:32:49+03:00

Алексей Буяков об истории создания Общества изучения Амурского края 00:00 00:00

Сегодня, 18 августа 2020 года, исполняется 175 лет с момента основания Русского географического общества. Это самая старая ныне действующая общественная организация России. Приморское краевое отделения Русского географического общества – Общество изучения Амурского края, было создано в 1884 году.

Об истории его создания, людях, его возглавлявших, сегодня и поговорим с председателем Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края Алексеем Буяковым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/796898" frameborder="0"></iframe> Алексей Буяков об истории создания Общества изучения Амурского края.

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