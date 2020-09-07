7 Сент. 2020 2020-09-07T10:16:25+03:00

Игорь Потапкин о мотопарапланах и новом мировом рекорде 00:00 00:00

31 августа, в последний день лета, был установлен мировой рекорд по дальности перелёта на мотопарапланах, который будет занесен в книгу рекордов Гиннесса. Перелёт "Небесное Воинство" посвящён 75-летию Великой Победы и 800-летию князя Александра Невского. Через всю Россию, от Санкт-Петербурга до Владивостока, пилоты-мотопланеристы во главе с дважды чемпионом мира Игорем Потапкиным пронесли 75-метровую Георгиевскую ленту, государственный флаг России размером 9х14 метров, а также иконы воинов-победителей Александра Невского и Георгия Победоносца. Протяжённость маршрута составила около 9 700 км – это почти в 10 раз больше, чем предыдущий рекорд по дальности перелёта на такой технике.

У нас в студии Игорь Потапкин, вице-президент Объединенной Федерации сверхлегкой авиации России, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/800475" frameborder="0"></iframe> Игорь Потапкин о мотопарапланах и новом мировом рекорде.

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