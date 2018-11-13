2018-11-13T07:58:38+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН

День доброты и День слепых - на радио «Комсомольская правда»-Приморье»

День доброты и День слепых - на радио «Комсомольская правда»-Приморье»День доброты и День слепых - на радио «Комсомольская правда»-Приморье»

Эфир 13 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 13.11.18

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Как в Приморье отмечают Всемирный день доброты и Международный день слепых, а также о безвозмездной помощи людям и животным поговорим сегодня с 8 до 10 часов утра в программе «Что приморцу хороШоу».

Своими мнениями поделятся предприниматели и журналисты. Также в 9:05 в студию «Комсомольской правды» во Владивостоке придёт гость - депутат городской думы и и председатель краевой организации “Всероссийского общества слепых” Дмитрий Поташёв.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток 13.11.2018.

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