2018-11-16T10:05:58+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН

«Народный адвокат» о проблемах дольщиков, как вылечить детей и отправить молодёжь в армию

«Народный адвокат» о проблемах дольщиков, как вылечить детей и отправить молодёжь в армию«Народный адвокат» о проблемах дольщиков, как вылечить детей и отправить молодёжь в армию

Эфир 15 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 15.11.18

00:00
00:00

Сегодня эфир радио «Комсомольская правда»-Приморье» продлится с 8 до 11 часов. Сначала поговорим о службе в армии - срочной и по контракту. В том числе на ваши вопросы ответит офицер пункта отбора на военную службу по контракту капитан Варлам Куруа.

Также пообщаемся с главным врачом Краевой детской клинической больницы №1 Надеждой Горелик, а с 10 часов в программе «Народный адвокат» вместе с Денисом Крамаровым выясним, какое наказание грозит застройщикам за нарушение сроков сдачи жилья дольщиков.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток 15.11.18.

Скачать передачу [mp3, 125.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Доступную «Приморскую рыбу» вскоре можно будет купить во всех районах края
Управление МВД проводит проверку после взрыва рейсового автобуса во Владивостоке
Приморская полиция проводит проверку после смертельных аварий в Большом Камне
В «Приморском океанариуме» сменилась власть
Во Владивостоке увековечили память первого милиционера Приморья
В Приморье ребёнок погиб от куска железа, выпавшего из грузовика
В Приморье ожидается циклон, который принесёт небольшие осадки
В Большом Камне построят детскую поликлинику на 570 миллионов рублей
Медведев пообещал Дальнему Востоку новые правила ввоза иномарок - без «тревожных кнопок»
Приморье получит 850 миллионов на решение социально-экономических задач
На Снеговой Пади появилась первая новогодняя ёлочка
Мальчик в «кубике» выехал на встречку и опрокинул самосвал
Эксперт прокомментировал теневую сторону топливного рынка
Из-за инсульта у пассажира самолёт Москва-Владивосток приземлился в Красноярске
На трассе Владивосток-Артём водитель BMW «улетел» в кювет и погиб
Десять эвакуировали, одного спасли: приморские пожарные победили огонь, охвативший жилой дом
Экс-мэр Владивостока определился с новым местом работы
Битве за Днепр посвятили почтовую марку