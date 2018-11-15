15 Нояб. 00:00 2018-11-16T10:05:58+03:00

«Народный адвокат» о проблемах дольщиков, как вылечить детей и отправить молодёжь в армию

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 15.11.18 00:00 00:00

Сегодня эфир радио «Комсомольская правда»-Приморье» продлится с 8 до 11 часов. Сначала поговорим о службе в армии - срочной и по контракту. В том числе на ваши вопросы ответит офицер пункта отбора на военную службу по контракту капитан Варлам Куруа.

Также пообщаемся с главным врачом Краевой детской клинической больницы №1 Надеждой Горелик, а с 10 часов в программе «Народный адвокат» вместе с Денисом Крамаровым выясним, какое наказание грозит застройщикам за нарушение сроков сдачи жилья дольщиков.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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