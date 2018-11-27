2018-11-27T03:38:43+03:00
Что приморцу хорошоу
Иван ЕГОРХИН

Настоящая и псевдо-благотворительность, а также итоги автопробега с «Комсомолкой»

Настоящая и псевдо-благотворительность, а также итоги автопробега с «Комсомолкой»Настоящая и псевдо-благотворительность, а также итоги автопробега с «Комсомолкой»

Эфир 27 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 27.11.18

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Сегодня обсуждаем украшение Владивостока перед Новым годом и слушаем впечатления блогеров - участников автопробега "Порты Приморья". Также в программе: традиционная рубрика "Отдохни" и анонс свежего номера "Комсомольской правды".

В 9:05 в студию придут: президент Союза благотворителей и социальных организаций "Во имя добра" Валерия Костина, руководитель фонда «Надежда по всему миру» Кристина Черникина и уже знакомый слушателям программы "Что приморцу хороШоу" врач-невролог, глава благотворительного фонда “Инсульту нет” Дмитрий Хан. Поговорим об акции "Щедрый вторник", а также о настоящей и псевдо-благотворительности, примеров которой хватает в автобусах Владивостока.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 27.11.18.

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