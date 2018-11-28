2018-11-28T03:34:29+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВАлександр СЫРЦОВИван ЕГОРХИН

38 стран Владимира Яхно, танцоры и чудо-парковки Владивостока

38 стран Владимира Яхно, танцоры и чудо-парковки Владивостока38 стран Владимира Яхно, танцоры и чудо-парковки Владивостока

Эфир 28 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 28.11.18

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Первым гостем программы «Что приморцу хороШоу» сегодня будет заядлый путешественник, участник автопробега «Порты Приморья» Владимир Яхно. В его «багаже» уже 38 стран, по которым он проехал на автомобиле.

Также поговорим о предложении японцев построить во Владивостоке чудо-парковки и о том, как мошенники в автобусах наживаются на горожанах.

В 9:05 в студию придут: президент федерации танцевального спорта Приморского края Дмитрий Стыцюк, художественный руководитель студии «Торнадо» Елена Соловьёва и танцевальная пара Владислав Стыцюк - Ирина Клочанова. Они выиграли первенство России по танцевальному спорту и только вернулись во Владивосток.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 28.11.18.

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