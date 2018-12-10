«Китовая тюрьма» и итоги недели - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

10 Дек. 00:00 2018-12-10T03:44:48+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 10.12.18. 00:00 00:00

По традиции в понедельник сначала подводим итоги прошедшей семидневки. На этот раз обсудим, как города и поселки Приморья украшают перед Новым годом, что нового заявил врио губернатора Олег Кожемяко по поводу уборки улиц Владивостока в снегопад, и как предприимчивые граждане наживаются на новогодней романтике.

В 9:05 гостем передачи «Что приморцу хороШоу» будет юрист Алексей Ананьев, вместе с которым посмотрим развитие ситуации вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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