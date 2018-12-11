Бронза приморской «Осени» и как бюджетно украсить свой дом на Новый год
Эфир 11 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 11.12.18.
Первыми гостями радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня будут финалисты Приморской лиги КВН - команда «Осень», с которыми посмеёмся и заодно обсудим актуальные темы.
Также поговорим о взаимовыручке на дороге и о подготовке к IDEA Design Show - мероприятии, которое состоится во Владивостоке в пятницу 14 декабря. Заодно спросим дизайнера, как бюджетно и в то же время со вкусом украсить квартиру, дом перед Новым годом.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 11.12.18..