2018-12-11T04:04:23+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Бронза приморской «Осени» и как бюджетно украсить свой дом на Новый год

Бронза приморской «Осени» и как бюджетно украсить свой дом на Новый годБронза приморской «Осени» и как бюджетно украсить свой дом на Новый год

Эфир 11 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 11.12.18.

00:00
00:00

Первыми гостями радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня будут финалисты Приморской лиги КВН - команда «Осень», с которыми посмеёмся и заодно обсудим актуальные темы.

Также поговорим о взаимовыручке на дороге и о подготовке к IDEA Design Show - мероприятии, которое состоится во Владивостоке в пятницу 14 декабря. Заодно спросим дизайнера, как бюджетно и в то же время со вкусом украсить квартиру, дом перед Новым годом.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 11.12.18..

Скачать передачу [mp3, 207.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24