11 Дек. 00:00 2018-12-11T04:04:23+03:00

Бронза приморской «Осени» и как бюджетно украсить свой дом на Новый год

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 11.12.18. 00:00 00:00

Первыми гостями радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня будут финалисты Приморской лиги КВН - команда «Осень», с которыми посмеёмся и заодно обсудим актуальные темы.

Также поговорим о взаимовыручке на дороге и о подготовке к IDEA Design Show - мероприятии, которое состоится во Владивостоке в пятницу 14 декабря. Заодно спросим дизайнера, как бюджетно и в то же время со вкусом украсить квартиру, дом перед Новым годом.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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