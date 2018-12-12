2018-12-12T06:27:34+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Перенос столицы во Владивосток, «Зима южная» и как подружиться с финансами

Перенос столицы во Владивосток, «Зима южная» и как подружиться с финансамиПеренос столицы во Владивосток, «Зима южная» и как подружиться с финансами

Эфир 12 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 12.12.18.

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Сегодня на радио «Комсомольская правда» - Приморье» придут чемпион мира по кудо Константин Караульных, который успешно выступил в Японии, и генеральный директор компании-застройщика “Зима Южная” Алексей Бойко.

Местный эфир продлится до 11 часов, и сегодня же начнём учиться дружить с деньгами - вместе с тьютором Минфина Надеждой Коргун. Кроме того, обсудим новости, включая одну из главных - о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 12.12.18..

Скачать передачу [mp3, 126.2 МБ]
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