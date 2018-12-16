Радио «Комсомольская Правда» - Приморье» о ходе выборов губернатора края

16 Дек. 09:40 2018-12-17T04:49:53+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 16.12.18. Спецвыпуск №1 00:00 00:00

В эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» ведущие Илья Кузнецов и Алексей Самуськов вместе с политическими экспертами обсудят ход избирательной кампании в крае.

На связь со студией выйдут политологи, с которыми обсудим явку избирателей. Вместе с наблюдателями от общественной палаты узнаем о жалобах, поступивших в адрес избиркома и дадим оценку ходу этой избирательной кампании.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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