Приморье обсуждает пресс-конференцию Путина и инаугурацию Кожемяко

СЕГОДНЯ 00:50 2018-12-21T05:14:48+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 21.12.18. 00:00 00:00

Прямой эфир радио «Комсомольская правда» в эту пятницу продлится с 8 до 10 часов. В программе «Что приморцу хороШоу» обсудим самый длинный вопрос пресс-конференции Владимира Путина, который задал блогер и общественник из Приморья Сергей Мильвит. Также выясним реакцию приморцев на вопрос из Уссурийска про газификацию и перспективу объединения региона с Сахалинской областью.

В 9:05 в программе «У нас на районе» расскажем, как меняются города и поселки края перед Новым годом. Также ждём ваших звонков и сообщений о проблемах, которые требуют решения.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.