2019-01-15T03:39:18+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВОксана КИСЕЛЁВА

Стоматолог для тигра и фазанья ферма в Приморье

Стоматолог для тигра и фазанья ферма в ПриморьеСтоматолог для тигра и фазанья ферма в Приморье

Эфир 15 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 15.01.2019

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Сегодня в эфира радио «Комсомольская правда» - Приморье» выясним ситуацию с лесными пожарами, которые в этом году начались очень рано. Сколько их сейчас и как тушат - расскажет директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко.

Также обсудим, какие имена малышей стали самыми популярными у приморцев в 2018 году и самые редкие имена. У генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева уточним состояние пойманного в начале января 13-летнего хищника Тихона.

А 9:05, сразу после выпуска новостей, в студию «Комсомолки» придёт кондитер и дизайнер Надежда Арзамасова, которая решила выращивать фазанов на своём дальневосточном гектаре. Но всё не так просто...

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 15.01.2019.

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