Стоматолог для тигра и фазанья ферма в Приморье
Эфир 15 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 15.01.2019
Сегодня в эфира радио «Комсомольская правда» - Приморье» выясним ситуацию с лесными пожарами, которые в этом году начались очень рано. Сколько их сейчас и как тушат - расскажет директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко.
Также обсудим, какие имена малышей стали самыми популярными у приморцев в 2018 году и самые редкие имена. У генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева уточним состояние пойманного в начале января 13-летнего хищника Тихона.
А 9:05, сразу после выпуска новостей, в студию «Комсомолки» придёт кондитер и дизайнер Надежда Арзамасова, которая решила выращивать фазанов на своём дальневосточном гектаре. Но всё не так просто...
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 15.01.2019.