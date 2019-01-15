Стоматолог для тигра и фазанья ферма в Приморье

СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-15T03:39:18+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 15.01.2019 00:00 00:00

Сегодня в эфира радио «Комсомольская правда» - Приморье» выясним ситуацию с лесными пожарами, которые в этом году начались очень рано. Сколько их сейчас и как тушат - расскажет директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко.

Также обсудим, какие имена малышей стали самыми популярными у приморцев в 2018 году и самые редкие имена. У генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева уточним состояние пойманного в начале января 13-летнего хищника Тихона.

А 9:05, сразу после выпуска новостей, в студию «Комсомолки» придёт кондитер и дизайнер Надежда Арзамасова, которая решила выращивать фазанов на своём дальневосточном гектаре. Но всё не так просто...

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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