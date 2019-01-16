Моржи адмирала Сиденко и необычные имена приморцев

СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-16T03:58:41+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 16.01.2019 00:00 00:00

Гостем радио «Комсомольская правда» - Приморье» в эту среду станет адмирал Константин Сиденко - в недавнем прошлом командующий Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом, а сейчас президент Федерации зимнего плавания России. Он придет не один, а с единомышленниками из Центра зимнего плавания «Косатка ДВ», который открылся в районе пляжа «Юбилейный» на Спортивной набережной Владивостока.

А во втором часе программы выясним, какими необычными именами называют своих детей родители-приморцы, и на что хватает фантазии у желающих дать имя леопарду.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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