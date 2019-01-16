2019-01-16T03:58:41+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Моржи адмирала Сиденко и необычные имена приморцев

Моржи адмирала Сиденко и необычные имена приморцевМоржи адмирала Сиденко и необычные имена приморцев

Эфир 16 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 16.01.2019

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Гостем радио «Комсомольская правда» - Приморье» в эту среду станет адмирал Константин Сиденко - в недавнем прошлом командующий Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом, а сейчас президент Федерации зимнего плавания России. Он придет не один, а с единомышленниками из Центра зимнего плавания «Косатка ДВ», который открылся в районе пляжа «Юбилейный» на Спортивной набережной Владивостока.

А во втором часе программы выясним, какими необычными именами называют своих детей родители-приморцы, и на что хватает фантазии у желающих дать имя леопарду.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 16.01.2019.

Скачать передачу [mp3, 84.2 МБ]
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