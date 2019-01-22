Откуда на дорогах Приморья берутся пьяные и эпилептики?

СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-22T04:12:40+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 22.01.2019 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» с 8 до 9 часов обсудим новости - в том числе предложения губернатора Олега Кожемяко и и.о. мэра Владивостока Олега Гуменюка по поводу школьного питания.

А в 9:05 придёт гость - главный врач краевой клинической психиатрической больницы Максим Артамонов. По следам резонансного ДТП на Некрасовской обсудим, как проходит освидетельствование граждан на право вождения автомобиля, а также на владение оружием. И откуда всё-таки на дорогах Приморья берутся не очень адекватные личности.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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