2019-01-22T04:12:40+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Откуда на дорогах Приморья берутся пьяные и эпилептики?

Откуда на дорогах Приморья берутся пьяные и эпилептики?Откуда на дорогах Приморья берутся пьяные и эпилептики?

Эфир 22 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 22.01.2019

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» с 8 до 9 часов обсудим новости - в том числе предложения губернатора Олега Кожемяко и и.о. мэра Владивостока Олега Гуменюка по поводу школьного питания.

А в 9:05 придёт гость - главный врач краевой клинической психиатрической больницы Максим Артамонов. По следам резонансного ДТП на Некрасовской обсудим, как проходит освидетельствование граждан на право вождения автомобиля, а также на владение оружием. И откуда всё-таки на дорогах Приморья берутся не очень адекватные личности.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 22.01.2019.

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