2019-02-22T03:46:06+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Можно ли было избежать скандала в средней школе Большого Камня?

Можно ли было избежать скандала в средней школе Большого Камня?Можно ли было избежать скандала в средней школе Большого Камня?

Эфир 22 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Можно ли было избежать скандала в средней школе Большого Камня?

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим старт программы «Бережливая поликлиника», поговорим о хитростях предпринимателей по ввозу одежды и обсудим необычный житейский конфликт в Уссурийске. Местная жительница терроризирует жильцов своего дома – причем весьма экстравагантным способом.

В 9:05 в эфир выйдет программа «Особый случай». Подробно разберем историю в средней школе №2 Большого Камня, где родители совершили самосуд над пятиклассником, окунув его в унитаз. Можно ли было вообще избежать этого конфликта и кто должен в итоге понести ответственность? Ответы на эти и другие вопросы - в программе «Особый случай».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Можно ли было избежать скандала в средней школе Большого Камня?.

Скачать передачу [mp3, 84.8 МБ]
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