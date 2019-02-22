СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-22T03:46:06+03:00

Можно ли было избежать скандала в средней школе Большого Камня?

Можно ли было избежать скандала в средней школе Большого Камня? 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим старт программы «Бережливая поликлиника», поговорим о хитростях предпринимателей по ввозу одежды и обсудим необычный житейский конфликт в Уссурийске. Местная жительница терроризирует жильцов своего дома – причем весьма экстравагантным способом.

В 9:05 в эфир выйдет программа «Особый случай». Подробно разберем историю в средней школе №2 Большого Камня, где родители совершили самосуд над пятиклассником, окунув его в унитаз. Можно ли было вообще избежать этого конфликта и кто должен в итоге понести ответственность? Ответы на эти и другие вопросы - в программе «Особый случай».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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