2019-02-26T05:59:26+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Как живут, работают и празднуют заключённые в Приморье?

Как живут, работают и празднуют заключённые в Приморье?Как живут, работают и празднуют заключённые в Приморье?

Эфир 26 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как живут, работают и празднуют заключённые в Приморье?

00:00
00:00

Сегодня в программе «Что приморцу ХороШоу» обсудим новости из Большого Камня и жалобы туристов на подводную лодку С-56. Также поговорим о женской мести и о том, что делать, если столкнулся в лесу с тигром.

В 9 часов в студию придёт начальник главного управления ФСИН по Приморскому краю, генерал-майор внутренней службы Вадим Вёрсткин. Узнаем, с какими трудностями он столкнулся после переезда из Тюмени во Владивосток, есть ли в приморских тюрьмах вип-камеры, как зарабатывают заключённые и как отмечают 23 февраля, 8 марта.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Как живут, работают и празднуют заключённые в Приморье?.

Скачать передачу [mp3, 86.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Минприроды РФ: узников «китовой тюрьмы» нужно освобождать по науке
Хитроумный вор вынес телевизор из хостела, спрятав его под курткой
В Приморье иностранец попытался подкупить полицейского, но не вышло
Энергетики в Приморье проводят рейды по выявлению фактов хищений электроэнергии
Руководитель Морской спасательной службы превысил полномочия и попал под «статью»
В Приморье женщина задолжала за «коммуналку» и лишилась авто
На приморском сухогрузе в Японском море произошел взрыв
Новгородская мошенница обманула мамочку из Приморья
Приморца наградили медалью за спасение трёхлетнего малыша на пожаре
Роддом №3 приглашает женщин Владивостока вступить в психологический киноклуб
Уже этим летом Приморье отключат от аналогового ТВ
Ещё в двух районах Приморья ужесточат наказания за лесные пожары
Вооружённый до зубов мужчина в балаклаве едва не ограбил магазин во Владивостоке
Сегодня во Владивостоке закрыли фуникулёр
Преступную парочку наркоторговцев осудили в Дальнереченске
Последние дни зимы в Приморье будут бесснежными
Сбитый грузовиком столб упал на жительницу Владивостока