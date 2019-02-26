СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-26T05:59:26+03:00

Как живут, работают и празднуют заключённые в Приморье?

Как живут, работают и празднуют заключённые в Приморье? 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу ХороШоу» обсудим новости из Большого Камня и жалобы туристов на подводную лодку С-56. Также поговорим о женской мести и о том, что делать, если столкнулся в лесу с тигром.

В 9 часов в студию придёт начальник главного управления ФСИН по Приморскому краю, генерал-майор внутренней службы Вадим Вёрсткин. Узнаем, с какими трудностями он столкнулся после переезда из Тюмени во Владивосток, есть ли в приморских тюрьмах вип-камеры, как зарабатывают заключённые и как отмечают 23 февраля, 8 марта.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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