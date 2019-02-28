СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-28T05:34:01+03:00

День пчеловода и косатки Ди Каприо - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

День пчеловода и косатки Ди Каприо - на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

С 8 до 10 часов в программе «Что приморцу ХороШоу» обсудим последний день зимы и ещё не разобранные новогодние ёлки, вес самых маленьких младенцев и предстоящее открытие тоннеля имени Сталина. Также узнаем погоду на ближайшие выходные и поздравим одного из приморских депутатов, который сегодня отмечает День рождения.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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