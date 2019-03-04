СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-04T05:41:07+03:00

Что будет с детским садом на Тихвинской во Владивостоке?

Что будет с детским садом на Тихвинской во Владивостоке? 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу ХороШоу»: Масленица, которая продлится всю неделю; судьба оставшегося без матери медвежонка; топ-10 подарков на 8 Марта, рубрика «Вот такая петрушка» и многое другое.

В 10 часов в студию «Комсомольской правды» придут гости - депутаты Думы Владивостока Людмила Таран, Станислав Примаченко и Алексей Викдоров. Обсудим ситуацию вокруг строительства детского сада на улице Тихвинской, где разделились мнения жителей о необходимости этой стройки.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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