2019-03-04T05:41:07+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что будет с детским садом на Тихвинской во Владивостоке?

Что будет с детским садом на Тихвинской во Владивостоке?Что будет с детским садом на Тихвинской во Владивостоке?

Эфир 4 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что будет с детским садом на Тихвинской во Владивостоке?

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Сегодня в программе «Что приморцу ХороШоу»: Масленица, которая продлится всю неделю; судьба оставшегося без матери медвежонка; топ-10 подарков на 8 Марта, рубрика «Вот такая петрушка» и многое другое.

В 10 часов в студию «Комсомольской правды» придут гости - депутаты Думы Владивостока Людмила Таран, Станислав Примаченко и Алексей Викдоров. Обсудим ситуацию вокруг строительства детского сада на улице Тихвинской, где разделились мнения жителей о необходимости этой стройки.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что будет с детским садом на Тихвинской во Владивостоке?.

Скачать передачу [mp3, 129.7 МБ]
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