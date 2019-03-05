СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-05T08:36:48+03:00

Как приморцы будут переходить на цифровое ТВ?

Как приморцы будут переходить на цифровое ТВ? 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу ХороШоу» полистаем свежий номер газеты «Комсомольская правда»; узнаем, как не отравиться блинами на Масленицу; обсудим покупательскую активность на авторынке «Зелёный угол».

В 9 часов перейдём к теме отключения аналогового телевидения в Приморье и внедрения цифрового вещания с 3 июня этого года. Как не столкнуться с мошенниками и что нужно сделать к началу лета - расскажут и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Татьяна Потапова и начальник отдела внешних коммуникаций приморского отделения РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть») Евгений Пономарёв.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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