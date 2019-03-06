СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-06T06:46:54+03:00

Разминка для ума - на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу ХороШоу» расскажем о самых угоняемых автомобилях в России и о том, что делают с креветками в зоопарке Владивостока; обсудим цены и надежность камер хранения в супермаркетах.

В 9 часов ждём в студии гостей. Это - руководитель интеллектуального клуба «Осьминог», организатор Дальневосточного фестиваля интеллектуальных игр Евгений Кан и журналист, капитан команды «Эйяфьядлайокудль» Валерия Федоренко.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.