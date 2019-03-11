СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-11T03:33:55+03:00

Как избежать автоподставы и кому довериться при оформлении европротокола?

Как избежать автоподставы и кому довериться при оформлении европротокола? 00:00 00:00

Сегодня в эфире программы «Что приморцу хороШоу» разберемся, кому стоит доверять при оформлении аварии. Можно ли самостоятельно заполнить европротокол и зачем нужен договор цессии? Как отличить добросовестного помощника на дорогах от хитрого дельца? На эти и другие вопросы ответят представитель «Краевого общества автовладельцев Приморья» Алексей Дрюченко и директор ООО «Аварийные Комиссары» Виктория Акимова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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