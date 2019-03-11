2019-03-11T03:33:55+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Как избежать автоподставы и кому довериться при оформлении европротокола?

Как избежать автоподставы и кому довериться при оформлении европротокола?Как избежать автоподставы и кому довериться при оформлении европротокола?

Эфир 11 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как избежать автоподставы и кому довериться при оформлении европротокола?

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Сегодня в эфире программы «Что приморцу хороШоу» разберемся, кому стоит доверять при оформлении аварии. Можно ли самостоятельно заполнить европротокол и зачем нужен договор цессии? Как отличить добросовестного помощника на дорогах от хитрого дельца? На эти и другие вопросы ответят представитель «Краевого общества автовладельцев Приморья» Алексей Дрюченко и директор ООО «Аварийные Комиссары» Виктория Акимова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Как избежать автоподставы и кому довериться при оформлении европротокола?.

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