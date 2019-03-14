СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-14T06:21:16+03:00

Что нашёл Следственный комитет в Большом Камне? 00:00 00:00

В программе «Что приморцу ХороШоу» с 8 до 10 часов обсудим историю спасения двух нерп от собак, а также развитие событий в одной из школ города Большой Камень, где состоялся самосуд на пятиклассником. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина там побывал его старший помощник Игорь Комиссаров. Своими впечатлениями он поделился с губернатором Олегом Кожемяко.

В 10 часов эфир продолжит программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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