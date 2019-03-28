СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-28T12:44:50+03:00

За что задержали бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева 00:00 00:00

Сегодня, 28 марта, в Москве задержали бывшего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

По предварительной информации он проходит фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли. Чем обернется задержание мастодонта дальневосточной политики для всего региона? Будут ли еще задержания? Почему только сейчас силовики заинтересовались фигурой Виктора Ишаева? В прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» вместе с экспертами попытаемся ответить на эти вопросы.

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