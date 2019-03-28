2019-03-28T12:44:50+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

За что задержали бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева

..Фото: Игорь НОВИКОВ

Эфир 28 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

За что задержали бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева

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Сегодня, 28 марта, в Москве задержали бывшего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

По предварительной информации он проходит фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли. Чем обернется задержание мастодонта дальневосточной политики для всего региона? Будут ли еще задержания? Почему только сейчас силовики заинтересовались фигурой Виктора Ишаева? В прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» вместе с экспертами попытаемся ответить на эти вопросы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

За что задержали бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева.

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