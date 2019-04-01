2019-04-01T04:09:13+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Нешуточные итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Нешуточные итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье»Нешуточные итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Эфир 1 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Нешуточные итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

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Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» обсудим первые отставки в мэрии Владивостока и заявления нового главы города Олега Гуменюка, арест бывшего полпреда Виктора Ишаева и новости из «китовой тюрьмы». Также поговорим о видах телефонного мошенничества, о драке гамбургера с морковкой и о том, осталось ли ещё в нашей жизни место и время для первоапрельских шуток.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Нешуточные итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Скачать передачу [mp3, 85.2 МБ]
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