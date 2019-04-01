СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-01T04:09:13+03:00

Нешуточные итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» обсудим первые отставки в мэрии Владивостока и заявления нового главы города Олега Гуменюка, арест бывшего полпреда Виктора Ишаева и новости из «китовой тюрьмы». Также поговорим о видах телефонного мошенничества, о драке гамбургера с морковкой и о том, осталось ли ещё в нашей жизни место и время для первоапрельских шуток.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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