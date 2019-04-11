2019-04-11T04:39:08+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: «Улыбка для мамы» и добрые дела фонда «Наш район»

Что приморцу хороШоу: «Улыбка для мамы» и добрые дела фонда «Наш район»Что приморцу хороШоу: «Улыбка для мамы» и добрые дела фонда «Наш район»

Эфир 11 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: «Улыбка для мамы» и добрые дела фонда «Наш район»

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На радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня обсудим, кто лучшие руководители - мужчины или женщины; поговорим о возможном увеличении штрафов в 6 раз за превышение скорости и подведем итоги фотоконкурса «Улыбка для мамы»

В 9 часов к ведущим присоединятся гости - депутат Думы Владивостока Сергей Бочин и представитель Фонда социально-общественного развития «Наш район» Лидия Буданова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: «Улыбка для мамы» и добрые дела фонда «Наш район».

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