СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-11T04:39:08+03:00

Что приморцу хороШоу: «Улыбка для мамы» и добрые дела фонда «Наш район»

Что приморцу хороШоу: «Улыбка для мамы» и добрые дела фонда «Наш район» 00:00 00:00

На радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня обсудим, кто лучшие руководители - мужчины или женщины; поговорим о возможном увеличении штрафов в 6 раз за превышение скорости и подведем итоги фотоконкурса «Улыбка для мамы»

В 9 часов к ведущим присоединятся гости - депутат Думы Владивостока Сергей Бочин и представитель Фонда социально-общественного развития «Наш район» Лидия Буданова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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