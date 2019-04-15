2019-04-15T04:00:23+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: фразы и ошибки, которые бесят

«Что приморцу хороШоу»: фразы и ошибки, которые бесят«Что приморцу хороШоу»: фразы и ошибки, которые бесят

Эфир 15 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: Фразы и ошибки, которые бесят

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В 9 часов в студии «Комсомолки» появятся две гостьи, которые участвуют в проверке работ «Тотального диктанта» и находят там порой очень любопытные записи, совсем не по теме. Заодно поговорим о грамотности - о том, что нас впечатляет в современной речи или, наоборот, раздражает. Некоторые примеры и комментарии можно найти на нашей странице в Инстаграм.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.

Скачать передачу [mp3, 43.1 МБ]
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