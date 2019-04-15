СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-15T04:00:23+03:00

Что приморцу хороШоу: Фразы и ошибки, которые бесят 00:00 00:00

В 9 часов в студии «Комсомолки» появятся две гостьи, которые участвуют в проверке работ «Тотального диктанта» и находят там порой очень любопытные записи, совсем не по теме. Заодно поговорим о грамотности - о том, что нас впечатляет в современной речи или, наоборот, раздражает. Некоторые примеры и комментарии можно найти на нашей странице в Инстаграм.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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