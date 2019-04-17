СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-17T04:22:28+03:00

Что приморцу хороШоу: кто составит компанию Дарькину, Шувалову и Лагутенко?

Что приморцу хороШоу: кто составит компанию Дарькину, Шувалову и Лагутенко? 00:00 00:00

Буквально накануне комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» выбрала из пяти фамилий одну. Как ожидается, 25 апреля Дума присвоит это звание руководителю клуба «Юный патриот Родины» Галине Киселёвой. А сегодня утром она будет гостьей программы «Что приморцу хороШоу»: приедет вместе с дочерью и надежным помощником Натальей Фирсовой. Поговорим о воспитанниках Галины Викторовны, ставших известными людьми, и о том, как сейчас воспитать у детей патриотизм.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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