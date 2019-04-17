2019-04-17T04:22:28+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: кто составит компанию Дарькину, Шувалову и Лагутенко?

Что приморцу хороШоу: кто составит компанию Дарькину, Шувалову и Лагутенко?Что приморцу хороШоу: кто составит компанию Дарькину, Шувалову и Лагутенко?

Эфир 17 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: кто составит компанию Дарькину, Шувалову и Лагутенко?

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Буквально накануне комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» выбрала из пяти фамилий одну. Как ожидается, 25 апреля Дума присвоит это звание руководителю клуба «Юный патриот Родины» Галине Киселёвой. А сегодня утром она будет гостьей программы «Что приморцу хороШоу»: приедет вместе с дочерью и надежным помощником Натальей Фирсовой. Поговорим о воспитанниках Галины Викторовны, ставших известными людьми, и о том, как сейчас воспитать у детей патриотизм.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: кто составит компанию Дарькину, Шувалову и Лагутенко?.

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