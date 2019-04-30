СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-30T04:50:31+03:00

Что приморцу хороШоу: Денис Медянников о развитии рынка металлопроката на Дальнем Востоке

Что приморцу хороШоу: Денис Медянников о развитии рынка металлопроката на Дальнем Востоке 00:00 00:00

Наш гость - учредитель и генеральный директор ООО «Металл-Инвест» Денис Медянников. Поговорим про утро делового человека, конкуренцию и стратегию компании.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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